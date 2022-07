Starší pár nevinne kŕmi kačice: Susedia ich za to nenávidia! Neuveríte, ako sa im vyhrážajú

Staršiemu páru z amerického štátu Texas hrozí strata domova pre žalobu, ktorej čelia za to, že kŕmia kačky.

"Obžalovaní porušujú ustanovenia tým, že neustále a zvyčajným spôsobom kŕmia voľne žijúce zvieratá v Spoločenstve a v rámci spoločného priestoru," uvádza sa v žalobe proti páru, píše portál people.com. George a Kathleen Roweovci boli zažalovaní asociáciou vlastníkov domov v Lakelande po sťažnostiach od susedov.

Tí tvrdia, že kačice spôsobujú škody na ich majetku. V žalobe žiadajú súd, aby nariadil páru prestať kŕmiť „akúkoľvek voľne žijúcu zver v komunite“. Požadujú záložné právo na ich majetok za náklady vynaložené za opravu ich nehnuteľností, respektíve aj povolenie na exekúciu majetku odporcov, ak nezaplatia poplatky. Chcú tiež náhradu trov konania.

Sťažujúci sa majitelia tvrdia, že kačice sa vyšpinili na ich pozemku a poškodili im záhrady. V petícii združenia Spoločenstva sa uvádza, že žiadajú peňažné odškodnenie vo výške maximálne 250-tisíc amerických dolárov (248-tisíc eur). Žaloba ďalej tvrdí, že pár sa zapája do „nečistých, nezdravých alebo neupravených“ aktivít. V právnom dokumente sa uvádza, že ich činy porušili pravidlá susedstva.

Kathleen bola podľa portálu upovedomená o tom, že si jej susedia neželajú, aby kačice kŕmila. Ona však neuvažuje o tom, že by prestala. Pár obvinenia odmieta. Kathleen prezradila, že kačice v ich okolí niekto nechal, pričom nemali potrebné zručnosti či skúsenosti na to, aby v divočine prežili. „Nikdy nemali matku. Mám pocit, že práve ja ju zastupujem,“ vyhlásila v rozhovore pre The Chronicle dôchodkyňa.