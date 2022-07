Manželka ostala tehotná, on nevedel, ako ďalej: Urobil niečo, čo bude do konca života ľutovať

Beau Rothwell (31) z amerického štátu Missouri zabil svoju manželku Jennifer Rothwellovú (28), ktorá bola v tom čase v šiestom týždni tehotenstva. V manželstve boli pritom štyri roky.

Manželka pred smrťou na internete hľadala „čo robiť, ak je manžel nahnevaný, že som tehotná“, píše britský bulvárny portál mirror.co.uk. Muž sa pokúsil utiecť, to mu nevyšlo. Polícia ho našla a súd ho odsúdil na doživotie. Portál píše, že telo jeho ženy našli dobité týždeň po tom, čo nahlásil, že je nezvestná. Polícia informovala, že muža zachytili kamery kupujúc čistiace prostriedky deň pred tým, než jeho manželka zmizla. Mirror odvolávajúc sa na informácie amerického bulvárneho portálu New York Post píše, že Beau mal svoju manželku zbiť v novembri 2019 palicou.

Prokurátor zaoberajúci sa prípadom podľa KSDK tvrdí, že musí pykať za svoje činy. Začiatkom roka 2022 ho uznali vinným a odsúdili na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Beau sa mal podľa portálu priznať k vražde svojej ženy. Tvrdil však, že to neplánoval a stalo sa to počas hádky. Tá mala prameniť z jeho aféry s inou ženou. Prokuratúra vyhlásila, že čin plánoval. Ako dôkaz mali tiež zoznam kladov a záporov, ktoré si spísal k tomu, či má s Jennifer ostať alebo ju opustiť. „Mrzí ma to, nikdy sa to nemalo stať,“ sypal si vrah popol na hlavu počas vypočúvania.