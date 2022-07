Najkratšie pravidelné letecké spojenie na svete: Za ten čas si nestihnete ani sadnúť!

Tomuto letu sa chaos na letiskách vyhýba!

Medzi dvomi ostrovmi na Orknejach premáva najkratší let na svete. Trvá len okolo minúty a žiadne obavy z jeho zrušenia či zo straty batožiny mať nemusíte.

Súostrovie Orkneje tvorí okolo 70 ostrovov. Dva z nich, Westray a Papa Westray, sú len kúsok od seba. Spoločnosť Loganair medzi nimi prevádzkuje letecké spojenie. Z jedného letiska na druhé je to len 2,7 km ponad more a udávaný čas letu je minúta a 14 sekúnd. Pri dobrom vetre to však trvá ešte menej, rekord je 53 sekúnd.

Je to teda najkratšie, ale v prepočte na prekonané kilometre aj najdrahšie letecké spojenie na svete. Letenka stojí 20 eur. Z ostrova Westray sa štartuje každý deň ráno a spiatočný let je večer. Toto spojenie ponúka obyvateľom možnosť cestovať za prácou a nadväzuje naň ďalší let z ostrova Papa Westray do Kirkwallu, najväčšieho mesta na Orknejach. Existuje aj alternatíva v podobe trajektu, ktorého trasa meria 5 km a trvá 25 minút. O postavení mosta sa hovorí už roky, ale zatiaľ ostalo len pri rečiach.

