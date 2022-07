Varovné slová Gazpromu: Prevádzka plynovodu Nord Stream 1 je ohrozená!

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom nemôže zaručiť bezproblémovú prevádzku plynovodu Nord Stream 1.

Firma v stredu uviedla, že nie je jasné, či dostane opravenú turbínu, ktorej servis v Kanade zabezpečila nemecká spoločnosť Siemens Energy. Nord Stream 1 vedie po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka a je hlavnou trasou pre dodávky ruského zemného plynu do EÚ. Nemecké ministerstvo hospodárstva nechcelo vyhlásenie Gazpromu bezprostredne komentovať.

Spoločnosť Gazprom, nad ktorou má kontrolu Kremeľ a ktorá vývoz plynu potrubím z Ruska zabezpečuje, v júni znížila tok plynu v Nord Streame 1 zhruba na 40 percent pôvodnej kapacity. Zdôvodnila to technickými problémami, a to oneskoreným návratom ruských kompresorových turbín z Kanady.

Konzorcium Nord Stream AG, ktoré plynovod prevádzkuje, v pondelok začalo pravidelnú ročnú údržbu. Trvať by mala do 21. júla, Nemecko sa však obáva, že pre spor medzi Ruskom a Západom by sa mohlo stať, že plyn cez Nord Stream 1 už po údržbe do EÚ nepotečie.