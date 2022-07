Mamička schudla váhu dieťaťa len 4 mesiace po pôrode: Je to jednoduché, diétu za tým nehľadajte!

Schudnutie hmotnosti bábätka po pôrode môže byť zložité – a na čerstvé mamičky by nemal byť vyvíjaný žiadny tlak, aby rýchlo zhadzovali svoje kilá navyše.

Mamička sa na sociálnej sieti TikTok však podelila o to, ako za štyri mesiace získala späť svoje predpôrodné telo bez toho, aby musela držať diétu. Ako píše The Sun, mladá mama zdôraznila, že je dôležité každý deň vychádzať z domu.

Yelena sa ukázala, ako vyzerala v deviatom mesiaci tehotenstva a pridala aj fotku 4 mesiace po pôrode a vyzerá, ako keby ani len nerodila. Bruško a telo má opäť vo forme a podľa jej slov k tomu nepotrebovala žiadne diéty. Ako je to možné?

Ako Yelena tvrdí, tajomstvom jej opätovnej formy sú denné prechádky jednu až dve míle (1,6 až 3,2 kilometrov). “Nepodceňujte dlhšie prechádzky. Za 4 mesiace po pôrode som schudla celú váhu svojho bábätka, a to vďaka 1-2 míľovým prechádzkam denne. Robila som to tak počas celého tehotenstva a dva týždne po pôrode som to začala praktizovať znova," vysvetlila čerstvá mamička.