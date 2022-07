Ženu sprevádzal bežný symptóm: Život sa jej obrátil naruby, keď jej potvrdili rakovinu

Zdravotnej sestre z prvej línie, ktorá pracovala počas celej pandémie, diagnostikovali rakovinu v poslednom štádiu. Myslela si, že kašeľ je iba dlhodobým prejavom covidu.

Ako uvádza Mirror, Victoria Puar, matka dvoch detí, ochorela na výlete s rodinou v auguste 2021. O mesiac neskôr ju začal trápiť silný kašeľ. 46-ročnú rodáčku z Castle Bromwich poslali na testy a zistili, že má rakovinu v poslednom štádiu. Victoria, ktorá pracuje v detskej nemocnici v Birminghame, odporúča, aby ľudia nespravili rovnakú chybu a išli na kontrolu čo najskôr. Domácnosť zdieľa s manželom Benom a dvomi deťmi, 11-ročným Josephom a 8-ročnou Lydiou. “Život sa mi obrátil naruby. Je to šialené, absolútne šialené. Dúfam, že chemoterapia a imunoterapia mi dajú pár rokov života. Modlím sa za to,” povedala sklamaná Victoria.

Podľa informácii denníka The Mirror, jej kolegovia sa snažia vyzbierať peniaze, aby mohla zobrať svoje deti do Disneylandu. Rodina bola v karanténe po tom, ako dostali covid na výlete v auguste 2021. Ben a Joseph si vytrpeli svoje, naopak, Victoria a Lydia mali ľahší priebeh. Victoria sa po uzdravení vrátila do práce, no všimla si, že kašeľ má stále rovnaký.

Jej všeobecný lekár ho označil za dlhodobý prejav covidu. 14. júna jej diagnostikovali rakovinu v poslednom nevyliečiteľnom štádiu. Svojho všeobecného lekára neobviňuje, myslela si to isté. Teraz má v pláne podstúpiť dve kolá chemoterapie a jedno kolo imunoterapie. Ľudia z celého sveta posielajú peniaze do zbierky, ktorú založili jej kolegovia. Za prvých 48-hodín vyzbierali viac ako 8-tisíc libier.