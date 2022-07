Ďalšie problémy v raji: Obľúbenú dovolenkovú destináciu ohrozujú nepríjemné živočíchy

V letných mesiacoch ľudia vyhľadávajú destinácie, kde môžu stráviť dostatočne veľa času na slnku a kde sa môžu okúpať v mori. Ďalšia krajina ale čelí nepríjemnej situácii. Návštevníkov trápia nie úplne priateľské živočíchy.

Zatiaľ to vyzerá tak, že vybrať si destináciu na dovolenku len podľa popularity nebude to najvhodnejšie kritérium. Od začiatku leta turistov trápia viaceré problémy. Niektoré krajiny opätovne zavádzajú opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ďalšie, ako napríklad Španielsko zas bojujú s rozsiahlymi lesnými požiarmi. V Egypte útočia žraloky a v Chorvátsku zas upozorňujú na medveďa na pláži. S nevítaným návštevníkom bojuje aj Korzika.

Návštevníkov obľúbeného ostrova v Stredozemnom mori na sever od Sardínie trápia medúzy. Upozorňuje na to portál TVnoviny.sk. Tento živočích dokáže plavcovi znepríjemniť život vďaka svojmu obrannému mechanizmu. Aby sa medúza chránila, "votrelca" popŕhli. Fialové medúzy sa objavujú na Korzike od začiatku leta a ich popŕhlenie vie byť veľmi bolestivé. Ľudí to samozrejme od kúpania odrádza.

"Nekúpeme sa, s malým sa len hráme na piesku či ležíme na osuške. Do vody namočíme maximálne nohy a aj to len do výšky kolien,“ uviedol turista Romain Tarbouriech pre arabic.euronews.com. Ďalší muž Christophe Ramazzotti pre Euronews povedal, že ich za tri hodiny pozbieral približne sto. Vraj je ich veľa a veľmi rýchlo sa vracajú.

Medúza je jeden z najstarších a najmenej prebádaných živočíchov na tejto planéte. 90% ich tela je tvorené vodou a aj kvôli tomu nevedia odolávať vplyvom morských prúdov a ľahko ich tak odplaví ku pobrežiam. Práve tento hendikep ich pravdepodobne odplavil aj ku plážam na Korzike.