NASA zverejnila historickú fotku: Krása! Takto hlboko do vesmíru sme ešte nevideli

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok so svojimi partnermi z európskej vesmírnej agentúry ESA a kanadskej CSA zverejnil prvú plne farebnú snímku vytvorenú vesmírnym teleskopom Jamesa Webba.

Ide o doposiaľ najhlbší pohľad do vesmíru, na ktorom je zachytené svetlo z galaxií z obdobia pred miliardami rokov, uvádza britská BBC na svojich internetových stránkach.

Snímka zverejnená počas brífingu v Bielom dome ukazuje veľké množstvo hviezd, s masívnymi galaxiami v popredí a ďalšími mimoriadne vzdialenými galaxiami rozmiestnenými po celej ploche snímky. Zachytáva svetlo z doby nie dlho po Veľkom tresku, ktorý nastal pred 13,8 miliardami rokov.

"Prinesieme ľudstvu nový pohľad na vesmír a je to pohľad, aký sme nikdy predtým nevideli," povedal šéf NASA Bill Nelson minulý mesiac novinárom.

Počas utorka NASA zverejní štyri ďalšie snímky z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba. Pôjde napríklad o snímky hmloviny, kde sa rodia a zanikajú hviezdy, píše agentúra AP.

Vesmírny teleskop Jamesa Webba v hodnote 10 miliárd dolárov je projektom americkej NASA so širšou medzinárodnou účasťou, vrátane českej. Teleskop vyniesla do vesmíru vlani 25. decembra raketa Ariane 5 z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane. Ide o doteraz najvýkonnejší vesmírny ďalekohľad. Vedcom by Webbove observatórium malo umožniť skúmať históriu kozmu v najkrajnejších hlbinách času a priestoru aj pátrať po známkach možného života mimo Slnečnej sústavy.