Zábava na tobogáne sa zmenila na nočnú moru: Mama varuje! Toto deťom nikdy nedovoľte

Nie jedno detské oko doslova zažiari, keď uvidí farebné tobogány. Táto mama však dvíha varovný prst, jej dcérka utrpela ťažký úraz. Pozorne čítajte.

Ako uvádza portál The Sun, anonymná mamička sa na sociálnej sieti podelila s nepríjemnou skúsenosťou, po ktorej svoju dcéru do tobogánu už nikdy v živote nepustí. Varuje aj ostatných rodičov.

Jej 10-ročná dcéra sa chcela vyšantiť na tobogáne, keď si nepríjemne narazila tvár a tvrdý povrch. Dievčatko skončilo s „najväčšou zubnou traumou, akú kedy na pohotovosti videli“. „Momentálne sedím na pediatrii po tom, čo mala moja 10-ročná dcéra hroznú nehodu na tobogáne v autokempingu. Nikdy by mi nenapadlo, že sa náš víkend skončí tak, ako sa skončil,“ napísala mama na sociálnej sieti.

„Spustila sa po tobogáne spolu so svojím bratom a poriadne si to užívali. Potom sa rozhodli ísť spať v protismere, keď jej brat stratil pôdu pod nohami a vytlačil ju von,“ opísala nehodu mama. Dievčina si udrela tvár o tobogán, pričom si narazila dva predné zuby a jeden si úplne vybila a vypľula ho mame do ruky. Pri náraze si zlomila viaceré kosti v čeľusti, ktoré držia zuby.

Dievčatko skončilo na chirurgii, kde muselo ísť na operačný stôl. Počas operácie jej lekári pripevnili odlomený zub a do čeľuste jej implantovali nástavce, aby zabránili vypadávaniu uvoľnených zubov. Ale aj keď jej chirurgovia „zošili ústa dohromady“, jej utrpenie sa ani zďaleka neskončilo.

„Zostalo jej len 50 % až 70 % kostí a pravdepodobne bude potrebovať kostný štep v nasledujúcich týždňoch/mesiacoch. Nikdy by mi nenapadlo, že takéto zranenia môže spôsobiť šplhanie sa po tobogáne v protismere,“ priznala sa mama.