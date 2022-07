Spánkový expert varuje: Nikdy nespite na bruchu! Hrozí vám vážne nebezpečenstvo

Každý z nás má tú svoju ideálnu polohu, v ktorej sa mu najlepšie spí. Odborník na spánok však pri jednej dvíha varovný prst. Nespíte tak aj vy?

Ako uvádza portál Daily Mirror, spánkový expert vystupuje na sociálnej sieti TikTok ako @Levitex a pravidelne zdieľa tipy na dobrý spánok. Tentokrát zverejnil video, ktoré sa stalo doslova virálne. Upozorňuje v ňom, prečo by sme nemali spávať na bruchu.

Podľa jeho slov práve spánok na bruchu s ohnutou nohou môže viesť k problémom kvôli tomu, že máte na dlhý čas natiahnuté kvadricepsové svaly. „Svaly nemajú radi, keď sú dlho napäté,“ vysvetlil.

Jeho video vyvolalo na sociálnej sieti rozruch a mnohí boli šokovaní, že práve spánok na bruchu vie byť nebezpečný. „Sakra, vždy tak zaspávam,“ napísal mu jeden jeho sledovateľ a doplnil ho ďalší: „Tak preto ma bolí chrbát“.

Spánkový expert odporučil, ktorá poloha na spanie je pre telo ideálna. Ležať by sme mali na boku, pričom spodnú ruku by sme mali mať natiahnutú a zároveň by sme mali mať uši, ramená, boky, kolená a členky by mali byť pri sebe. Dodatočnú oporu môže poskytnúť aj vankúš uložený medzi kolenami. „Je to také jednoduché,“ dodal.