Ukrajina je sklamaná z rozhodnutia Kanady: Žiadajú zmenu!

Ukrajinské ministerstvá energetiky a zahraničia dnes vyjadrili hlboké sklamanie z rozhodnutia Kanady vrátiť do Nemecka ruskú turbínu, ktorej opravu v Kanade zabezpečila nemecká spoločnosť Siemens Energy a ktorá je určená pre plynovod Nord Stream 1.

Vo vyhlásení zverejnenom na internetových stránkach ministerstva energetiky Ukrajina vyzvala kanadskú vládu, aby svoje rozhodnutie zmenila. Vrátenie turbíny sa podľa Ukrajiny rovná prispôsobeniu sankcií uvalených na Moskvu "rozmarom Ruska", napísala agentúra Reuters.

Siemens ale krátko nato vydal vyhlásenie, podľa ktorého je rozhodnutie kanadskej vlády nevyhnutným krokom k tomu, aby sa turbína mohla vrátiť prevádzkovateľovi plynovodu a potrubie začalo fungovať v pôvodnom režime. Cieľom podľa Siemensu je dostať zariadenie na určené miesto čo najskôr.

"Politické rozhodnutie o exporte je nevyhnutným a dôležitým prvým krokom na doručenie turbíny. Naši experti teraz sústavne pracujú na všetkých ďalších formálnych povoleniach a logistike," uviedla spoločnosť Siemens Energy. "Okrem iného k tomu patria právne záväzné procedúry o kontrole vývozu a dovozu. Naším cieľom je turbínu čo najskôr dopraviť na miesto jej prevádzky," dodal podľa agentúry Reuters nemecký podnik.

Kanada v sobotu oznámila, že prizná výnimku zo sankcií, aby mohla vrátiť do Nemecka opravenú ruskú turbínu. Povolenie bude obmedzené a odvolateľné. Dodala, že bez dodávok zemného plynu by nemecká ekonomika mala vážne problémy a Nemcom by hrozilo, že s blížiacou sa zimou nebudú môcť vykurovať svoje domovy.

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom v júni obmedzila dodávky plynu do Nemecka plynovodom Nord Stream 1 asi na 40 percent pôvodnej kapacity. Zdôvodnila to práve technickými problémami v dôsledku prieťahov pri vrátení turbíny zo servisu v Kanade. Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck však obmedzenie dodávok označil za politicky motivovaný krok, ktorým sa Rusko snaží vyvolať neistotu a zvýšiť ceny plynu. Podľa Gazpromu sú ale na vine západné sankcie, čo potvrdil aj Siemens a potom aj kanadská vláda.

Západné štáty uvalili na Rusko za jeho februárovú inváziu na Ukrajinu tvrdé sankcie. Ich cieľom je čo najviac ochromiť ruskú ekonomiku, ale Moskva ďalej získava peniaze z predaja nerastných surovín, najmä ropy a zemného plynu. V pondelok začína pravidelná ročná údržba plynovodu Nord Stream 1 a Nemecko sa obáva, že Moskva bude aj potom vývoz plynu do EÚ týmto potrubím obmedzovať.

Turbína sa stala predmetom sporu medzi Nemeckom a Ukrajinou. Kyjev už v minulosti vyzval Ottawu, aby si turbínu nechala, a tvrdí, že jej vrátenie by porušilo sankcie uvalené na Moskvu. Nemecko, ktoré je silne závislé na dodávkach plynu z Ruska, naopak požadovalo vrátenie turbíny.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje už skôr uviedla, že turbína má byť najprv odoslaná do Nemecka. To ju následne dodá Gazpromu, nad ktorým má kontrolu ruský štát. Kremeľ v piatok uviedol, že keď sa turbína z Kanady vrúti, dodávky plynu do Európy zvýšia.