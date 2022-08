Žena sa chcela skrášliť, ale dopadlo to pre ňu katastrofálne: Hrozné, čo musela podstúpiť!

Po podaní bežných injekcií Xeominu mala 55-ročná podnikateľka Shari Budner závažnú ptózu a ochabnutie viečka na jednej strane tváre.

Žena zdieľala zábery svojho spackaného botoxu, nemohla totiž vidieť na jedno oko. So svetom sa o svoj príbeh podelila, aby varovavala ostatných. V roku 2014 po pseudo-mini mozgovej príhode schudla, čo jej spôsobilo mierne ochabnutie tváre. Shari sa rozhodla zájsť na botox, aby bolo chabnutie menej viditeľné. Tvrdila, že na botoxe už bola, no v iných klinikách.

V máji tohto roku odcestovala do kúpeľov v Kantone v štáte Georgia. Urobila tak, po odporúčaní jej ošetrujúceho lekára. Následne dostala injekciu Xeomin Botox.

Xeomin je liek na predpis, ktorý sa vstrekuje do svalu medzi vráskami obočia a čela. Poskytuje dočasnú úpravu mračiacich vrások. Jedno 15-minútové ošetrenie vydrží tri až šesť mesiacov. Svoju skúsenosť Shari zdieľala svoju skúsenosť na sociálnej sieti Facebook.

V príspevku Sharin spomenula, že ak uvažujú o podobnom zákroku mali by si ešte pred ním poriadne preveriť kliniku, v ktorej ho podstúpia. Ďalej sa priznala, že kvôli spackanému zákroku nemohla pracovať ani poriadne šoférovať. Taktiež povedala, že to nie je jej prvá botoxová injekcia a takúto reakciu nikde inde nemala.

K spomínaným problémom s ľavým viečkom došlo presne týždeň po zákroku. Je však pravda, že existuje 5% šanca, že botox unikne alebo migruje do očného viečka. To spôsobuje jeho pokles. Shari ihneď informovala kliniku o svojom stave.

Po vyšetrení sa klinička rozhodla jej do spánkov vpichnúť ešte viac botoxu. Údajne jej sval tým pádom musel viac pracovať a následne zdvihnúť viečko. Pričom Sharin spomína, že v tom čase nebol pri zákroku prítomný žiadny lekár a ani sa doň nezapájal. Sharin ďalej spomína, že malé množstvo botoxu dostala aj nad obočie. Bolo jej povedané, že oko by sa malo začať otvárať do troch až štyroch dní. Za spackaný zákrok jej vrátili peniaze. Ani to však podľa jej slov nevynahradí jej ujmu.

5 dní po druhom zákroku navštívila Shari lekára, kde podstúpila vyšetrenie oka. Lekár jej predpísal kvapky, ktoré spočiatku pomáhali ale ich účinok nebol trvalý. Tvrdí, že ráno si dala kvapky, no poobede už stratili účinok. Kvôli tomu si Shari viečko priliepala páskami aby vôbec videla.

Klinika, v ktorej Shari robili zákrok prestala odpovedať na jej e-maily. Rozhodla sa teda navštíviť lekára, aby sa uistila, že sa všetko správne hojí. Ten jej predpísal ďalší liek a po takmer mesiaci od spackaného zákroku konečne spozorovala zlepšenie. Keďže botox Xeomin trvá tri až šesť mesiacov, kým vyprchá, Shariho zotavenie je pomalé. Teraz je však na dobrej ceste.