Tínedžer sa zasekol v skale v Českom raji: Takmer prišiel o život! Zásah ako z akčného filmu

Hasiči a záchranári po neho museli zlaniť! Len šestnásťročný mladík si svoj výlet v Českom raji užil oveľa intenzívnejšie, než mu bolo milé! Nešťastne sa totiž zakliesnil v skalnej škáre Besedických skál a sám sa z nej nedokázal dostať.

Hasičský a záchranársky zbor Libereckého kraja na svojom profile uvádza, že „o záchranu, ktorá nebola úplne jednoduchá, sa postarali privolaní hasiči-lezci a pomocou lanových techník ho vyprostili a odovzdali do starostlivosti zdravotníkom.“ Vyjadrenie znie veľmi skromne vzhľadom na to, ako to v skutočnosti vyzeralo.

Libereckí hasiči a záchranári lezci z Horskej služby Jizerskej hory dorazili na miesto nešťastia vo vrtuľníku. „K nehode došlo v husto zalesnenom a pieskovcovými skalami pokrytom teréne. Aj preto sme na mieste spolu s lekárom LZS ku škáre zlanili,“ popísal zásah letecký záchranár HS René Mašín pre portál Blesk.cz

Použili lieky na utíšenie

Už na mieste bolo jasné, že mladík je okrem zakliesnenia aj zranený, utrpel bližšie nešpecifikované zranenie panvovej kosti. Ešte pred začiatkom zásahu mu tak museli podať lieky na utíšenie a až potom ho pomocou lán oslobodili. Ihneď si ho prebral lekár a následne ho odviezli do blízkej nemocnice.

Besedické skaly

Je to skalná oblasť v Chránenej krajinnej oblasti Český raj, rozkladajúca sa na južnom a západnom úbočí vrchu Sokol (562 m n. m.) nad údolím Jizery, neďaleko dediny Besedice. Skladá sa z trojíc skalných miest - Besedického, Kalicha a Chlévišťa.