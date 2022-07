Keď ľudia zistia, koľko má rokov, sú šokovaní: Naozaj má 3 deti a 21 ročnú dcéru?!

40-ročná mama tvrdila, že vyzerá tak mlado, že si ju ľudia mýlia so sestrou jej 21-ročnej dcéry napriek ich 19-ročnému rozdielu a stále od nej pri nákupe alkoholu žiadajú občiansky preukaz.

Táto žena ľudí šokovala, keď im povedala, že má 21-ročnú dcéru. Mnohí by jej totiž ani vo sne nepovedali, že má 40 rokov. Kerry Milnerová tvrdí, že ľudia si o nej a jej dcére Tionne myslia, že sú sestry.

Kerry pre portál Mirror povedala, že keď je vonku s jej dcérou a ona ju oslovuje "mama", personál je vždy ohromení. Myslia si vždy, že si len robíme srandu. Údajne ich hneď zaujíma, koľko mala rokov, keď svoju dcéru porodila.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vraj sa to stáva zakaždým, keď idú von a Kerry priznala, že sa na tom s dcérou nesmierne zabávajú. Spomína, že raz ju dcéra prišla navštíviť do roboty a niektorí si o mysleli, že je to len jej setra alebo kamarátka. Keď im potom vysvetlili, že je to jej dcéra nechceli tomu veriť.

Kerry mala totiž svoju dcéru Tionne, keď mala len 17 rokov. Ľudia sa jej vraj často pýtajú, aké je jej tajomstvo mladistvého vzhľadu. Na to im vždy odpovie, že nefajčí, je vyváženú stravu, pije 2 litre vody denne a dodržiava pravidelný spánok. Popritom cvičí a trénuje bojové umenia.

Dokonca, keď kupuje alkohol vraj od nej pomerne často pýtajú občiansky preukaz. Ako spomína, jej dcéra je čašníčka a Kerry ju často navštevuje v práci. Kolegovia jej dcéry taktiež žasli, keď sa dozvedeli, že je to jej mama.

Ako obe priznali až trikrát v priebehu jedného týždňa si o nich ľudia mylne mysleli, že sú sestry. Kerry taktiež priznala, že so svojou dcérou trávia veľa času a sú si naozaj blízke. Vyjadrila sa taktiež, že komentáre o jej mladistvom vzhľade ju vždy veľmi potešia ale aj pobavia.