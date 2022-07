Turistika sa zmenila na boj o život: Skupinka Čechov uviezla v Albánskych Alpách

Traja českí turisti uviazli v nedeľu v hornatej oblasti medzi dedinami Theth a Valbona v oblasti Albánskych Álp.

Podľa Albanian Daily News na miesto ihneď zamierila miestna polícia spoločne so záchranármi. Do oblasti, kde by sa Česi mali nachádzať, sa nedá dostať autom, o pomoc tak úrady požiadali aj vrtuľník.

"Okolo 10: 07 sme dostali informáciu, že na hranici medzi Theth a Valbonou zostali v strmom teréne zablokovaní traja českí turisti," uviedla polícia. Dodala, že okamžite vyrazili na miesto jej príslušníci. "Vzhľadom na strmý a ťažký terén a vzdialenosť turistov od miesta, kam sa dá ísť autom, bol požiadaný o pomoc vrtuľník," dodala.

Horská divočina v okolí Theth, kde skalné vrcholy dosahujú výšku až 2400 metrov, je obľúbenou destináciou pre turistov zo západnej a strednej Európy, najmä z Českej republiky. Od ciest do týchto miest ich neodradilo ani to, že v tejto oblasti v roku 2001 zmizli traja českí študenti. V roku 2015 potom boli v horách na severe Albánska zavraždení dvaja českí turisti.