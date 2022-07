Trpí vaše dieťa depresiou? Prstom ukazujte na otca! Neuveríte, čo zistili psychológovia

Počet adolescentov, ktorí trpia depresiami a majú problémy so správaním, rastie.

Podľa psychológov z Pensylvánie a Michiganu môže k tomuto nárastu prispievať fakt, že pribúda mužov s depresiou. Zistili totiž, že pokiaľ má otec depresiu, majú ju tým skôr aj jeho adolescentné deti. A platí to, aj keď otec a dieťa nie sú biologicky (geneticky) spriaznení.

„Mnoho výskumov sa zameriava na depresiu v biologicky príbuzných rodinách. Teraz máme k dispozícii viac informácií pre adoptívne rodiny a zmiešané rodiny,“ myslí si doktorka Jenae Neiderhiserová z Penn State University.

Jej tím zaujímalo, aký vplyv má vo všeobecnosti postava otca – bez ohľadu na jeho genetickú príbuznosť, s potomkami – na psychické zdravie adolescentov. Neiderhiserová a profesor Alex Burt z Michigan State University zistili, že otcovská depresia súvisí s depresiou dospievajúcich as problémami so správaním dospievajúcich bez ohľadu na to, či sú otcovia a deti geneticky príbuzní.

„Výsledky jasne ukazujú na prenos depresie a správania sa medzi otcami a deťmi vplyvom prostredia. Okrem toho sme pokračovali v pozorovaní týchto asociácií v podskupine zmiešaných rodín, v ktorých bol otec biologicky príbuzný s jedným zúčastneným dieťaťom, ale nie s druhým, čo bolo dôležitým potvrdením našich výsledkov. Zistili sme tiež, že významnú úlohu v tomto vzťahu zohráva konflikt medzi rodičmi a deťmi. Výsledky teda potvrdzujú to, že konflikt medzi rodičmi a deťmi zohráva úlohu ako vplyv prostredia na správanie dospievajúcich,“ dodávajú autori.