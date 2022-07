Pouličná mačka chcela vyskočiť na vysoký betónový múr. Najprv skočila na auto, ktoré pri múre parkovalo. Vyšla na strechu a odtiaľ chcela skočiť na vysoký múr. Prvý pokus jej však nevyšiel, tak to vyskúšala znova. Keď to však nevyšlo ani druhýkrát, tak to vzdala a odišla.