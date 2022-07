Zoznámte sa, toto je najrozmaznanejší chlapec: Kúpe sa v mlieku a mede a má zlaté cumlíky

Čo je veľa, to je veľa. Pri pohľade na to, čím je obklopený len ročný chlapec Jareem, budete len neveriacky krútiť hlavou. Mama ho doslova zasypáva zlatom.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Mirror, mama Kasey Akramová z britského mesta Sheffield hovorí, že veľmi rada rozmaznáva svojho ročného syna Jareema. Napriek tomu, že chlapca vychováva sama a príjem má len z dávok od štátu, dokáže na neho utratiť tisíce a tvrdí, že s tým nevie prestať. 32-ročná mamička svojmu miláčikovi kúpila retiazku v hodnote 750 libier (885 eur), diamantový náramok za 925 libier (1 092 eur) a dokonca figurínu z masívneho zlata v hodnote 1 000 libier (1 180 eur).

Kasey povedala, že len čo sa jej narodil jej milovaný chlapec, jej posadnutosť vlastným vzhľadom presmerovala na svojho syna, „Je to ten najkrajší chlapček na svete a už aj s priateľmi som sa pohádala kvôli tomu, koľko som naňho utratila,“ priznala. Kasey sama sebe nakupuje oblečenie z druhej ruky, aby jej zostali peniaze pre svojho syna. „Ja budem mať na sebe oblečenie zo secondhandu, kým on bude mať na sebe tričko za 50 libier. A keby som mala na výber, chodila by som nahá, len aby si mohol obliecť, čo chce,“ dodala.

Jareem dostane všetko, čo si zmyslí, a ak na to Kasey nemá peniaze, zavolá jeho biologickému otcovi. Kasey pred otehotnením pracovala ako tanečnica a modelka a spočiatku dieťa nechcela. Avšak keď v roku 2020 otehotnela, okamžite sa do drobca zaľúbila a vedela, že splní všetko, čo mu uvidí na očiach.