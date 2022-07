Prevádzači si zarobili na poriadny problém: V Severnom Macedónsku objavili kamión plný migrantov

Polícia v Severnom Macedónsku objavila 87 migrantov, ktorí boli natlačení v nákladnom aute.

Migrantov, medzi ktorými boli 45 Sýrčania, 39 Pakistanci, dvaja obyvatelia Konga a jeden občan Indie, objavili v sobotu ráno počas bežnej kontroly na ceste neďaleko mesta Gevgelija pri hraniciach s Gréckom. Policajti zároveň zatkli dvoch občanov Severného Macedónska, ktorým pre prevádzačstvo hrozí až päť rokov väzenia. Polícia predpokladá, že migranti prišli nelegálne z Grécka.

Migranti do Severného Macedónska pricestovali pravdepodobne z územia Grécka, pričom v ceste plánovali pokračovať do Srbska a odtiaľ do bohatších európskych krajín. Po objavení ich previezli do prijímacieho centra v Gevgeliji, kde čakajú na deportáciu do Grécka.

Podľa vyjadrenia tamojšej polície sa tzv. balkánska trasa s tranzitom cez Severné Macedónsko stala rušnejšou po tom, ako boli zrušené reštriktívne opatrenia proti šíreniu covidu.