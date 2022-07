Biden reaguje na sporný verdikt súdu, podpísal nariadenie na ochranu prístupu k interrupciám

Americký prezident Joe Biden v piatok podpísal nariadenie na ochranu prístupu k umelému ukončeniu tehotenstva.

Ide o súčasť reakcie jeho administratívy na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil ústavné právo na interrupciu. TASR o tom informuje na základe správy televízie NBC News. Cieľom nariadenia prezidenta je zabezpečiť prístup k službám reprodukčnej zdravotnej starostlivosti vrátane potratov a antikoncepcie a chrániť súkromie a bezpečnosť pacientov, uviedol vo vyhlásení Biely dom.

Americké ministerstvo zdravotníctva má na základe najnovšieho nariadenia zlepšiť prístup k potratovým tabletkám a chrániť prístup k pohotovostnej lekárskej starostlivosti, spresnil Biely dom. Biden označil rozhodnutie Najvyššieho súdu za "totálne nesprávne". "Súd dal jasne najavo, že nebude chrániť práva žien," povedal americký prezident. "Nesmieme dovoliť, aby nás Najvyšší súd v spojení s extrémistickými zložkami Republikánskej strany obral o slobody a našu osobnú autonómiu," citovala Bidena agentúra AFP.

Biden zdôraznil, že najrýchlejším spôsobom, ako zrušiť predmetné rozhodnutie Najvyššieho súdu, by bolo, ak by americký Kongres schválil zákon legalizujúci prístup k interrupcii. Na to však v súčasnosti demokrati nemajú dostatočnú podporu, pripomína NBC News.