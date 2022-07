Neuveríte, ale táto kráska má 46 rokov: Tvrdí, že jej tajná zbraň je... alkohol?!

Tento tip na krásu môže znieť podivne, no mohol by vám pomôcť cítiť sa ako vaše mladšie ja.

Expertka na starostlivosť o pleť sa na sociálnej sieti TikTok stala virálnou, pretože na svojom tele použila japonský alkoholický nápoj saké. Ten jej údajne má pomôcť vyzerať mladšie. Guru starostlivosti o pleť odhalila svoje japonské tajomstvo krásy vo videu s takmer 210 000 zhliadnutiami za menej ako týždeň.

Snímka ukázala, ako si na tvár a krk nanáša zmes saké, prášku a vody. Podľa jej slov táto kúra má pomáhať pri zosvetlení tmavých škvŕn a zabraňuje starnutiu pleti. Ďalej poznamenala, že ak saké iba pijete, okrádate vašu pokožku o jeho supersilné výhody.

Influencerka tiež vysvetlila, že saké je v skutočnosti prijateľné pre vašu pokožku, pretože sa vyrába z kvasníc fermentovanej ryže a koji. Obsahuje totiž živiny, ktoré zostali v saké z kvasníc, vrátane sacharidov, bielkovín, vlákniny a vitamínu B. Fľaša saké zvyčajne obsahuje asi 14 % až 16 % alkoholu.

Starostlivosť o pleť je na platforme populárnou témou. Dermatológovia však varujú používateľov, aby neverili všetkému, čo vidia. Dermatológ z New Yorku, Hadley King, nedávno pre The Post hovoril o dezinformáciách. Odhalil, že rozhodovanie o tom, ktoré triky použiť, si vyžaduje značnú dávku skepticizmu. Podľa Kinga existuje veľa certifikovaných dermatológov, ktorí poskytujú skvelé vzdelávacie príspevky na sociálnu sieť TikTok. Takže existuje veľa užitočných informácií, no bohužiaľ nájdu sa aj dezinformácie. Na záver radil aby ľudia zvážili zdroj informácií a jeho kvalifikáciu a taktiež aby vyhľadávali rady najmä od odborníkov.