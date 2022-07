Japonský expremiér († 67) vykrvácal po útoku bývalého vojaka: Toto sa dialo počas atentátu!

Takéto niečo Japonsko ešte nezažilo! Bývalý premiér Šinzó Abe († 67) sa počas predvolebnej kampane stal terčom útoku strelnou zbraňou. Vojenský veterán Tecuja Jamagami (41) ho zasiahol do chrbta a do krku. Expremiér v nemocnici vykrvácal.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Abe, ktorý v úrade skončil v roku 2020 zo zdravotných dôvodov, už nekandidoval. Do mesta Nara, ktoré leží na ostrove Honšú 400 km západne od Tokia, však prišiel podporiť kandidáta svojej liberálnodemokratickej strany LDP.

Počas prejavu na neho zozadu vystrelil útočník. Použil na to podomácky vyrobenú brokovnicu, ktorá mala dve hlavne. Po prvom výstrele Abe ostal stáť. Druhá rana narobila oveľa viac hluku a expremiér padol k zemi.

Jedna strela ho zasiahla do pravej časti krku, druhá do ľavej časti chrbta tesne vedľa srdca. Spôsobila masívne krvácanie do hrudníka. Abemu zlyhalo srdce a záchranári ho museli oživovať. Podarilo sa im ho prebrať a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice. Lekári mu podali transfúziu, no aj napriek tomu zraneniu podľahol. Príčinou bola práve príliš veľká strata krvi.

Strelec bol obyvateľom mesta Nara a bývalým príslušníkom japonského námorníctva. Po čine ho zadržala ochranka. Na polícii sa priznal, že jeho cieľom bolo zabiť Abeho, lebo s ním nebol spokojný. Zbraň je v Japonsku veľmi ťažké legálne získať, preto si ju vyrobil sám. Súčasný japonský premiér Fumio Kišida prerušil kampaň pred víkendovými voľbami a zvolal všetkých ministrov do Tokia. Politici označili atentát za absolútne neprijateľný útok na demokraciu.

Najdlhšie vládnuci japonský premiér