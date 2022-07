Nikotínové vrecúška obľubujú školáci, Česko chce obmedziť ich predaj

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky (ČR) pripravuje vyhlášku, ktorá obmedzí rôzne príchute a množstvo nikotínu v nikotínových vrecúškach.

Skupina opozičných poslancov chce zároveň predložiť novelu zákona, ktorá by obmedzila ich predaj osobám mladším než 18 rokov. TASR informáciu prevzala zo servera Novinky.cz Nikotínové vrecúška sa používajú ako náhrada klasických cigariet. Vkladajú sa pod spodnú alebo vrchnú peru. Cez sliznicu v ústach sa potom nikotín uvoľňuje do tela a u niektorých ľudí zvyšuje výkonnosť. Na rozdiel od cigariet vrecúška neobsahujú tabak, a preto sa na ne nevzťahujú legislatívne obmedzenia ako napríklad na cigarety či alkohol.

Minuloročný prieskum Štátneho zdravotníckeho ústavu ČR (SZÚ) ukázal, že najviac používateľov nikotínových vrecúšok bolo vo veku 15 až 24 rokov. Podľa opozičného poslanca za hnutie ANO Marka Nováka je neprípustné, aby sa vrecúška predávali mladistvým. "Vyzerá to ako cukríky, a nie ako nikotínový výrobok," vysvetlil Novák možný dôvod ich atraktivity.

S návrhom ministerstva o obmedzení príchutí nesúhlasí národný protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Myslí si, že každá alternatíva je lepšia ako cigareta samotná. Súhlasí však s limitom na maximálny obsah nikotínu a tiež s obmedzením predaja mladistvým do 18 rokov.

Spoločnosť BAT, ktorá nikotínové vrecúška vyrába, súhlasí iba s obmedzením veku, nie s limitom na nikotín. Podľa Tomáša Tesařa, hovorcu spoločnosti BAT, by to spôsobilo ich nekonkurencieschopnosť voči výrobcom elektronických cigariet. "U nikotínových vrecúšok nič nehorí a ani sa nič nevdychuje, čo v porovnaní s cigaretami umožňuje znížiť obsah škodlivín až o 99 percent," uviedol Tesař. Podľa neho by Česko malo ísť cestou Švédska, kde sa aj vďaka nikotínovým vrecúškam znížil počet fajčiarov na päť percent a majú najmenší výskyt rakoviny pľúc v Európe.