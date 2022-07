Dovolenkové krajiny zaplaví vlna horúčav: Očakávajú až 46 stupňov Celzia!

V Španielsku a Portugalsku sa začala ďalšia vlna horúčav, ktorá potrvá najmenej týždeň.

V niektorých miestach môžu počas nej teploty vyšplhať až na 43 stupňov Celzia v Portugalsku a na 46 stupňov na juhu Španielska. Čakajú sa aj tropické noci, počas ktorých niekedy teploty neklesnú pod 25 stupňov. Portugalské úrady vydali najvyššie varovanie pred lesnými požiarmi.

Pevninská časť Španielska sa tento rok potýka už s druhou vlnou horúčav, na Kanárskych ostrovoch čaká teraz prvá tohtoročná vedra. Na juhozápade Španielska bude vlna vrcholiť začiatkom budúceho týždňa, keď majú podľa meteorológov teploty presahovať 40 stupňov. V Badajoze v regióne Extremadura a v andalúzskej Córdobe môže byť v polovici budúceho týždňa až 46 stupňov. Už cez víkend čakajú Španielov tropické noci, počas ktorých teploty neklesnú pod dvadsať stupňov. V niektorých regiónoch očakávajú meteorológovia v noci najnižšie teploty 25 stupňov.

Vyše 40 stupňov Celzia v najbližších dňoch zrejme nameria aj v Portugalsku, kde vláda vyhlásila vysoký stav ohrozenia pre lesné požiare, zatiaľ do 15. júla. Zakázaný je prístup verejnosti do zvlášť ohrozených lesov či používanie pyrotechniky, ktorá sa v tomto období využíva napríklad na letných festivaloch. Obmedzené je používanie poľnohospodárskej techniky, ktorá by mohla spôsobiť iskru požiar.

Portugalsko má tragické skúsenosti s lesnými požiarmi, v roku 2017 pri nich v lete zomrela stovka ľudí. Odvtedy miestne úrady prijali viaceré opatrenia, ako požiarom predísť. Napríklad pred sezónou požiarov čistia lesné porasty buldozéry, niekde používajú aj stáda kôz, ktoré spásajú trávu a nízky lesný porast. Pre majiteľov pozemkov s domami na samotách a pre obce v ohrozených oblastiach platí povinnosť zabezpečiť určitú vzdialenosť v okolí zastavanej plochy.

V posledných týždňoch sa s vedrami a nedostatkom zrážok potýka najmä južná Európa. Na severe Talianska vláda tento mesiac kvôli dlhotrvajúcemu suchu vyhlásila stav núdze vo viacerých regiónoch, čo umožňuje miestnym úradom plošne regulovať spotrebu vody či vyplácať kompenzácie poľnohospodárskym podnikom.