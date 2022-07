Svet je šokovaný zo streľby na japonského expremiéra: Reaguje Slovensko aj európski lídri

Na sociálnej sieti vyzdvihol "silné partnerstvo a blízke väzby" Slovenska a Japonska. "Som šokovaný a nešťastný zo streľby na bývalého premiéra Japonska Šinzóa Abeho. V myšlienkach sme pri ňom, jeho rodine a obyvateľoch Japonska," napísal šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok v tweete.

I am shocked and saddened by the shooting of former Prime minister of Japan @shinzoabe. Our thoughts are with him, his family and with the people of Japan. 🇯🇵&🇸🇰 =strong partnership and close ties.