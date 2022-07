Máte počas noci v izbe peklo? Expertka radí, ako pomôcť vašim drobcom: Toto vyskúšajte

Vlna horúčav mení spánok mnohých z nás na nočnú moru. A to isté platí aj pre vaše ratolesti. Pozrite si účinné tipy, ako schladiť váš malý uzlíček šťastia.

Christabel Majendieová je odborníčka na spánok a podľa jej slov by sme sa mali zamerať na to, či je posteľná bielizeň a pyžamká našich detí z prírodných materiálov. Ak nie, určite by ste mali po nich siahnuť. Informácie priniesol portál The Sun.

„Vyhnite sa vodeodolným chráničom matracov, pretože môžu spôsobiť potenie detí. Ak máte v spálni ventilátor, nemierte ho priamo na deti,“ varuje odborníčka a dodáva, že vlažný kúpeľ pred spaním môže pomôcť deťom zaspať.

Podľa expertky všeobecne platí, že vaše bábätko potrebuje o jednu vrstvu viac, než v akej spíte vy. To znamená, že ak spíte v ľahkom oblečení a len v plachte, dajte bábätku presne to isté plus ľahkú, priedušnú bavlnenú prikrývku. „Pri teplotách v miestnosti 23 stupňov a viac bábätkám úplne stačí ľahké oblečenie a plachta," dodala.