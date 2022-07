Bábätkám nedávajte vodu ani v horúčavách: Je to pre ne nebezpečné! Dodržte tieto pravidlá

Teploty na Slovensku toto leto atakujú rekordné hodnoty a vtedy je viac ako dôležité dbať na pravidelný pitný režim. Viete, ako správne hydratovať vaše bábätko?

Ako uvádza portál The Sun, horúce počasie môže byť pre malé detičky trápením, pretože si nedokážu regulovať svoju vlastnú teplotu. Aj keď všetci vieme, aké dôležité je piť čistú vodu, odborníci varujú rodičov, aby deťom a najmä tým, ktoré sú dojčené, nedávali vody až príliš veľa. Podľa ich slov by to mohlo spôsobiť nerovnováhu v organizme.

Emily Sarterová je expertkou na vývoj dieťaťa a podľa jej slov by sme mali čistú vodu zaviesť do jedálnička našich ratolestí až keď ich odstavíme od materského mlieka. Zvyčajne je to okolo siedmeho mesiaca dieťatka. Voda je dovolená, avšak v tomto prípade len občas a len pár dúškov. Je to preto, že aj malé množstvo môže ovplyvniť rovnováhu vody v ich malých telíčkach a podľa odborníkov by to mohlo byť smrteľné.

Jeden lekár varoval, že ak dieťaťu do šiestich mesiacov dáte príliš veľa vody, môže to preťažiť obličky, čo vedie k nebezpečnému stavu nazývanému hyponatrémia. „To môže spôsobiť komplikácie, ako je opuch mozgu, záchvaty a v extrémnych prípadoch smrť,“ varoval.