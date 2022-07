V Holandsku vznikne prvé sériové vozidlo na solárny pohon: Takto bude vyzerať

Holandsko nie je známe ako automobilová veľmoc, no o inovatívne nápady tam núdzu nemajú. Teraz tam vznikne prvé sériové vozidlo na solárny pohon.

Firma Lightyear vznikla v roku 2016. Ako hovorí jej šéf Lex Hoefsloot, na začiatku to bola len idea. Po troch rokoch však vznikol prototyp a po ďalších troch rokoch je pripravený na sériovú výrobu. Automobil Lightyear 0 pokrývajú špeciálne zakrivené solárne panely, ktoré mu umožnia nabíjanie počas jazdy i státia na slnku.

Samozrejme, dobíjať sa dá aj z elektrickej siete, takže jazdí aj v noci či pod mrakom. No v lete počas slnečných dní prejde 70 km denne len na solárnu energiu – čo je ideálne, ak niekto dochádza do práce na vzdialenosť do 35 km. V rôznych krajinách sú rôzne podmienky a v takom Holandsku by ho napríklad nebolo treba nabíjať dva mesiace, v slnečnom Španielsku až sedem.

Lightyear 0