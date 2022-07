Začína súd kvôli zrúteniu mosta v Taliansku: Zomrelo tam 43 ľudí! Toto sú obžalovaní

V talianskom Janove sa vo štvrtok začína proces s 59 obžalovanými v súvislosti so zrútením časti Morandiho mosta, ktoré si v auguste 2018 vyžiadalo životy 43 ľudí.

Vypočuté budú takmer dve stovky svedkov a proces podľa miestnych médií potrvá viac ako rok. Medzi obžalovanými sú bývalí manažéri spoločnosti Autostrade per l ´ Italia (Aspi), ktorá mala most v čase jeho zrútenia v správe, a firmy Spea, ktorá vykonávala údržbu a kontrolu konštrukcie, ale tiež bývalí úradníci ministerstva dopravy. Obžalovaní sú okrem iného z mnohonásobného zabitia, zanedbania úradných povinností, ohrozenia bezpečnosti dopravy či falšovania dokumentov.

Podľa žalobcov veľká časť obžalovaných o zanedbanej údržbe vedela a mohla predpokladať, že sa most môže zrútiť. Firmy Aspi a Spea sa ďalšiemu stíhaniu vyhli dohodou v mimosúdnom vyrovnaní, podľa ktorej zaplatia 30 miliónov eur (zhruba 750 miliónov korún).

Most v Janove, postavený v 60. rokoch minulého storočia a pomenovaný po svojom autorovi Riccardovi Morandim, stál na frekventovanej diaľničnej trase a spájal talianske vnútrozemie s talianskou i francúzskou riviérou. Jeho časť sa zrútila 14. augusta 2018. Medzi troma desiatkami áut, ktoré spadli so zrútenou časťou mosta, bol aj kamión s českým vodičom, ktorý nehodu prežil. Zvyšky mosta boli neskôr strhnuté a na jeho mieste bol v auguste 2020 otvorený nový most.