Chyba policajta stála muža († 34) život: Kvôli tomu, čo napísal, si siahol na život

Priateľka muža, ktorý bol neprávom označený za pedofila po tom, čo ukradol balenie rožkov s klobásou, napadla políciu za chybu, ktorá ho viedla k tomu, že si vzal život.

Keď bol Brian Temple, († 34), prepustený z policajnej väzby za krádež, policajt nesprávne zaznamenal do papierov, že bol obvinený zo sexuálneho násilia s maloletými. Tie následne čítala žena, ktorú Brian tajne vídal za chrbtom svojej priateľky a oboznámila o tom verejnosť. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že práve tento fakt mohol zohrať kľúčovú úlohu v tom, že sa Brian na Silvestra 2017 obesil.

Brianova partnerka Natasha Grange (29) povedala pre portál Daily Mail o svojom hneve. Rovnako sa podelila aj o svoj šok z toho, že Brian bol za jej chrbtom zapletený s inou ženou. Natasha po smrti priateľa zistila, že je tehotná a s hrôzou ju napadlo, čo si pomyslí jej syn, keď sa pozrie na svojho otca a uvidí jeho meno spojené so sexuálnymi násilím. Práve preto zdôraznila, aké obrovské následky táto chyba bude mať.

Podľa vyšetrovania bol Brian zatknutý kvôli krádeži pečiva, ale po prepustení z policajnej väzby dostal do rúk nesprávne dokumenty. Príslušník polície v dokladoch vybral nesprávny priestupok. Takže namiesto krádeže pečiva bol Brian údajne zapojený do spáchania sexuálneho násilia na maloletých. Viedlo to k tomu, že ľudia na ulici slovne útočili na Briana. Dokonca ho napadli v jeho vlastnom dome pričom schytal úder do hlavy golfovou palicou.