Dokonalá kamufláž medzi sovími plyšákmi: Uhádnete, čo na tejto fotke nesedí?

Tá plyšová hračka má nejaký čudný pohľad... Veď ona žije!

Návštevníci sovieho centra Scottish Owl Centre v škótskom meste Whitburn majú o zábavu postarané. Do ich operenej rodiny im totiž pribudlo mláďa sovy okuliarnatej, ktoré mimoriadne ľahko zapadá medzi kopu plyšových sovičiek. Našli by ste ho medzi nimi?

Na nerozoznanie od hračiek! Má iba päť týždňov a už je miláčikom návštevníkov. Reč je o mladej sove okuliarnatej, ktorá prišla na svet v škótskom centre pre sovy. Hoci ešte vyzerá ako zlodej v čiernej maske, časom sa jej na tvári vyfarbia rovnaké okuliare ako jej dospelým predchodcom.

Nateraz však celkom nevinne využíva svoje snehobiele sfarbenie naplno. To predviedla počas fotenia, ktoré pre ňu zorganizovalo centrum spolu so sovími plyšákmi. Ak by sovíča nežmurklo, na prvý pohľad by ste ho ťažko spozorovali.

Sova okuliarnatá