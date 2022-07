Aiden prežil besnenie strelca pri Chicagu, jeho rodičia to šťastie nemali: Slová, z ktorých puká srdce

Príbeh, ktorý trhá srdce! Malý Aiden McCarthy (2) prežil besnenie strelca v Highland Parku pri Chicagu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Našli ho náhodní okoloidúci zakrvaveného pod telom jeho otca, ktorý sa ho snažil chrániť. Žiaľ, chlapcov otec ani mama útok šialenca s puškou neprežili. Aidena zachránila Lauren Silva (38), ktorá práve vyšla aj s priateľom z podzemnej garáže, keď sa začala streľba.

Utekali na pomoc zraneným, keď jej priateľ odrazu strčil do náručia chlapca a povedal, že ležal pod otcom. Priateľ sa spolu s ďalšími ľuďmi snažil zastaviť krvácanie, a tak Lauren vzala Aidena do bezpečia do garáže. Tam mu očistila škrabance a zmyla z tváre krv. Chlapec mal len jednu topánku a na druhej nohe mal ponožku od krvi.

Neustále sa pýtal: „Ocko a mamka sa čoskoro vrátia?“ Iná rodina potom vzala Aidena do nemocnice a po ošetrení sa oňho postarala polícia. Večer si ho prišli zobrať starí rodičia, Miša a Nina Levbergovci. Tí prišli do USA za lepším životom z Ruska spolu so svojou dcérou Irinou († 35). Tá v Amerike vyštudovala strednú aj vysokú školu a napokon získala prácu vo farmaceutickom priemysle.

Tam sa spoznala so svojím neskorším manželom Kevinom McCarthym († 37). „Irina bola naše jediné dieťa. Bola nám všetkým,“ povedal Miša Levberg. S Kevinom a so synčekom sa tešili na slávnostný sprievod. „Boli do Aidena zbláznení. Plánovali mu súrodenca,“ dodal zlomený starý otec, ktorý teraz nevie, čo budú robiť.

Postarať sa o vnúčika im pomôže verejná zbierka, ktorú pre nich usporiadali susedia. Chceli vybrať stotisíc dolárov, no za jediný deň 20 000 darcov vyzbieralo dokopy až dva milióny dolárov (1,95 mil. eur). Podozrivého zo streľby Roberta Crima III medzitým obvinili zo siedmich činov vraždy. Krátko po čine bolo šesť mŕtvych, siedma obeť zomrela v nemocnici.