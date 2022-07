Ryšavka sa neskutočne podobá na Hermionu z filmov o Harry Potterovi: Wau, vážne to nie je ona?!

Pravá fanúšička! Ellie Rowe je milovníčkou ságy o čarodejníkovi Harry Potterovi. Okrem toho, že pozná každý detail príbehu, sa i neuveriteľne podobá na jednu z hlavných postáv.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Už keď malo dievčatko tri roky, všetci tvrdili, že sa podobná na ryšavú čarodejníčku z magických filmov, ktorú perfektne stvárnila herečka Emma Watson. "Na našej svadbe za mnou prišla svokra a povedala mi, že Ellie vyzerá ako Hermiona.," povedala Elliina mama Rochelle pre The New York Post.

Najbližší Hermioninej dvojníčky tvrdia, že podoba na filmovú postavu pretrvávala aj počas toho, ako vyrastala. Zdá sa, že i samotná Ellie bola z podoby nadšená. "Milujem Harryho Pottera odkedy si pamätám, a keď mi ľudia začali hovoriť, že vyzerám ako Hermiona Granger, bolo to vzrušujúce," povedala Ellie.

Keď bola ryšavca staršia, začala sa obliekať do kostýmov, ktoré nosili čarodejníci vo filme. "Keď mala Ellie asi 6 alebo 7 rokov, obliekla sa prvýkrát do toho kostýmu. Bolo to naozaj bizarné, vyzerala ako Hermionina dvojníčka," smeje sa mama.

Detská fantázia funguje neuveriteľným spôsobom a Ellie je toho hádam najväčším dôkazom. „Dokonca som začal mať pocit, že mám magické schopnosti a chcela som ísť do Rokfortu. Knihy i filmy som ako malá absolútne milovala a milujem ich dodnes!" prezradila ryšavka.

Fotky Hermioninej dvojičky nájdete v našej galérii.