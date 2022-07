Pápež František to povedal na rovinu: Takto reaguje na slová o jeho odstúpení

Sú to len špekulácie!

Pápež František (85) odmietol dohady, že by sa chystal pre zdravotné problémy odstúpiť. Zároveň uviedol, že chce čo najskôr navštíviť Moskvu a Kyjev a pokúsiť sa pomôcť ukončiť vojnu.

Kým neodstúpil jeho predchodca Benedikt XVI., pokladala sa rezignácia na pápežský stolec za niečo nemysliteľné. Teraz sa o tom bežne špekuluje. František uviedol, že je odhodlaný odstúpiť, ak by mu zdravie v budúcnosti nedovolilo vykonávať funkciu. Nič také sa však v súčasnosti nedeje.

Správy o tom, že trpí rakovinou hrubého čreva, označil za nepodložené klebety. V skutočnosti má problémy s kolenom - zle našliapol a došlo k malej zlomenine a následne sa mu zapálilo aj väzivo. Vďaka laserovej a magnetickej terapii sa mu však zranenie hojí.

Na konci júla sa František chystá do Kanady a po návrate by rád vycestoval do Moskvy a následne do Kyjeva. Ruské hlavné mesto doteraz nenavštívil žiadny pápež. František chcel ísť do Moskvy už pred niekoľkými mesiacmi, no vtedy mu odkázali, že ešte neprišiel ten správny čas.