Starosta mesta Sloviansk: Všetci sa ukryte! Oblasť je pod paľbou Rusov, zasiahli aj trhovisko

"Sloviansk! Masívne ostreľovanie tohto mesta. V centre, na severe. Všetci sa ukryte," napísal Ľach v príspevku na Facebooku.

Agentúra Reuters medzičasom s odvolaním sa na vyjadrenie tamojšej polície informovala, že ruské sily zasiahli v utorok v Sloviansku trhovisko, pričom usmrtili jednu ženu a zranili prinajmenšom tri ďalšie osoby.

A market in Sloviansk. Many were injured and at least one person died after massive shelling. Russia continues to kill civilians.



Photos by Radio Free Europe. pic.twitter.com/2uePLSBojM