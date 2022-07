Panika na oslavách Dňa nezávisloti! V Chicagu došlo k streľbe, polícia hlási niekoľko mŕtvych i zranených

Po streľbe v sprievode k oslavám Dňa nezávislosti na predmestí Chicaga zostalo najmenej šesť mŕtvych a 24 zranených.

S odkazom na miestne úrady to v pondelok uviedla agentúra Reuters. Polícia oznámila, že stále pátra po podozrivom, ktorý pravdepodobne strieľal zo strechy.

Sprievod v meste Highland Park sa náhle zastavil, keď sa asi desať minút po jeho začiatku ozvala streľba a stovky ľudí začali hľadať miesto na ukrytie. Podľa polície je páchateľ stále na úteku. Vyzvala obyvateľov mesta, aby zostali doma. Oslavy Dňa nezávislosti boli v Highland Parku a niekoľkých okolitých mestách pozastavené alebo zrušené.

Polícia opisuje podozrivého ako belocha v bielom alebo modrom tričku vo veku 18 až 20 rokov. Do davu pálil zo strechy a použil pušku, ktorá bola na mieste nájdená.

Podľa chicagskej televízie CBS 2 sa ľudia rozbehli po tom, čo počuli niekoľko hlasných rán. "Všetci utekali, schovávali sa a kričali," povedala digitálna producentka CBS 2 Elyssa Kaufmanová, ktorá bola v sprievode. Stovky utekajúcich návštevníkov osláv, ktoré začali o 10:00 ráno miestneho času (17:00 SELČ), za sebou zanechali stoličky, kočíky, deky a ďalšie osobné veci.

Do sprievodu sa chystala aj Gina Troianiová so svojím synom, keď počula hlasný zvuk, ktorý považovala za ohňostroj – kým nepočula, ako ľudia kričia niečo o strelcovi. "Proste sme začali utekať opačným smerom," povedala agentúre AP. Na videu, ktoré Troianiová natočila na svoj telefón, je vidieť, ako sú niektoré deti viditeľne vydesené hlasným hlukom a bežia na stranu cesty, zatiaľ čo neďaleko húka siréna.

"Bol to jednoducho strašný chaos," povedala. "Boli tam ľudia, ktorí sa oddelili od svojich rodín a hľadali ich. Iní jednoducho opustili svoje vozidlá, schmatli svoje deti a začali utekať," dodala.

Debbie Glickmanová, ďalšia obyvateľka Highland Parku, uviedla, že sa so svojimi kolegami chystala odbočiť do hlavnej časti sprievodu, keď videla, ako z miesta utekajú ľudia. "Ľudia kričali: 'Je tam strelec, je tam strelec, je tam strelec,'" povedala Glickmanová. "Tak sme jednoducho utekali. Proste sme utekali. Dole to vyzeralo ako masový chaos," uviedla.