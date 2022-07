Ďalší desivý policajný zásah v USA: Do Afroameričana († 25) vystrieľali desiatky nábojov

Na záberoch z telovej kamery jedného zo zasahujúcich policajtov vidieť, ako 25-ročného Jaylanda Walkera zasiahnu pri prenasledovaní desiatky výstrelov. V tomto momente nebol Walker ozbrojený.

Podľa polície chceli policajti Walkera zastaviť pre bližšie nešpecifikovaný dopravný priestupok. Ten im však na svojom aute ušiel a mal pritom raz vystreliť. Keď následne v úteku pokračoval pešo, na hlave mal lyžiarsku prilbu.

Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov a pre citlivé povahy.

⚠️Warning: GRAPHIC Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker. Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60. The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi

Policajti sa ho najskôr pokúsili zastaviť paralyzérmi, potom použili zbrane. Na tele Walkera sa pri pitve našlo 60 strelných rán. Nie je známe, koľkokrát bol naozaj zasiahnutý, pretože mohlo ísť o vstupné aj výstupné rany. Niektoré médiá dokonca informovali o 90 výstreloch.

Po tejto udalosti prepukli v Akrone protesty. Starosta Dan Horrigan vyzval obyvateľov, aby zachovali pokoj. Zábery z policajnej kamery označil za "srdcervúce".

Jayland Walker deserves to be alive right now.



Let’s channel the rage we are feeling to demand of a thorough investigation that leads to accountability.



Let’s lift up Jayland’s family and shower them with the love they need in this time of extreme grief. #JaylandWalker pic.twitter.com/qUBc3mgJzW