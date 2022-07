Žena je alergická na silné emócie: Zabíja ju vlastné telo! Svoj pohreb už má naplánovaný

Počuli ste o syndróme aktivácie žírnych buniek? Natasha si kvôli nemu prechádza peklom, pre nás úplne bežné emócie ju môžu zabiť.

Ako uvádza portál Daily Star, Natasha Coatesová trpí aktiváciou žírnych buniek, čo znamená, že je „alergická na silné emócie“. Zabiť ju dokáže potenie, smiech alebo smútok, čo ju dohnalo k tomu, že si svoj vlastný pohreb naplánovala už vo veku 20 rokov. O svojej hrozivej diagnóze sa rozhodla prehovoriť.

„Keď ste na večeri s priateľmi a dostanete sa do anafylaktického šoku len z prílišného smiechu, dokáže to pokaziť večer,“ posťažovala sa Natasha. A presne to sa jej aj stalo. „Dobre sme sa smiali, keď mi opuchol jazyk a hrdlo. Jeden priateľ zavolal záchranku, zatiaľ čo ďalší mi pomohol použiť môj EpiPen, aby mi zabránil duseniu a uduseniu na smrť,“ spomína na hrozivé okamihy. Natasha následne stratila vedomie a prebrala sa až na jednotke intenzívnej starostlivosti. Takto si asi málokto predstavuje večeru s priateľmi.

„Som alergická na silné emócie. Akékoľvek zmeny v statuse quo môjho tela, či už sa smejem, plačem, som smutná alebo som v strese, môžu spôsobiť chemickú reakciu. Stáva sa to takmer každý deň a ja som bola hospitalizovaná viac ako 500-krát. Moje telo to dokonca robí spontánne. Uvoľňuje chemikálie bez dôvodu, takže som alergická na nič a všetko súčasne,“ opisuje svoj zdravotný stav Natasha, ktorá to považuje za začarovaný kruh.