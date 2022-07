Dráma v egyptskej Hurghade: Elisabeth († 68) zomrela po krvavom útoku žraloka, desivé slová svedkov

Horor v raji! Nič netušiaca dôchodkyňa Elisabeth († 68) z Rakúska si užívala šnorchlovanie neďaleko vyhľadávaného egyptského letoviska Hurghada.

V nedeľu mala letieť späť domov, no tam sa už viac nevráti. Cestu jej totiž skrížil žralok, ktorý jej v mori odtrhol ruku a nohu. Žena následkom zranení zomrela na masívny šok.Domov sa už nevráti.

Záver uplynulého týždňa poznačil krvavou drámou turistami vyhľadávanú zátoku Sahl Hasheesh na pobreží Červeného mora v Egypte neďaleko Hurghady. Zátoka je domovom niekoľkých ostrovov a koralových útesov, ktoré lákajú predovšetkým k potápaniu a šnorchlovaniu. Čarovným podmorským výhľadom neodolala ani 68-ročná turistka menom Elisabeth z rakúskej obce Kramsach. Podľa rakúskeho portálu Tiroler Tageszeitung bola v Hurghade od začiatku júna na dovolenke spolu so svojím egyptským partnerom, pričom uplynulú nedeľu sa už chcela vrátiť domov.

V osudný piatok poobede sa vybrala šnorchlovať, no to ešte netušila, že to pre ňu bude naposledy. Žena sa chvíľu prechádzala s plutvami v plytkej vode neďaleko pláže, keď svojmu partnerovi povedala: „O chvíľu sa vrátim.“ V tom čase ani jednému z nich nenapadlo, že to sú definitívne jej posledné slová.

Výjav ako z filmových Čeľustí. Relaxujúci dovolenkári z Ruska si práve v tom čase nakrúcali zábery z móla či pláže, keď sa ozval hrozivý vreskot. „Natáčal som si chobotnicu a ľudia začali kričať. Otočil som sa a tam bola mohutná čeľusť, ktorá hrýzla tú ženu,“ opísal jeden zo svedkov. Voda sa tak behom chvíle zafarbila na karmínovočervenú.