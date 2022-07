Mužovi vyplatili 286-násobok normálneho platu: Reakcia na nezaplatenie, odvtedy o ňom nik nepočul

Muž z Čile je na úteku po tom, ako mu omylom vyplatili 286-násobok jeho normálneho platu.

Chyba sa stala ešte v máji. Muž sľúbil svojmu šéfovi, že peniaze vráti, no namiesto toho dal výpoveď a zmizol. Nalejme si čistého vína, väčšina ľudí by urobila to isté. Spoločnosť mu vyplatila vyše 165-miliónov (172-tisíc eur) čílskych pesos, pričom obyčajne dostáva 500-tisíc pesos (522 eur). Na základe informácii od ekonomického denníka Diario Financiero vieme, že muž pracoval pre spoločnosť Consorcio Industrial de Alimentos, jedného z najväčších producentov mäsa v Čile.

Keď si personálni manažéri všimli túto obrovskú chybu, ihneď kontaktovali svojho zamestnanca. Diario Financiero prezradil, že muž súhlasil ísť vyriešiť problém do banky nasledujúce ráno, avšak v práci sa neukázal. Zamestnancom sa nepodarilo kontaktovať ho napriek viacerým pokusom. 2. júna dal výpoveď prostredníctvom svojho právnika. Firma začína problém riešiť právnou cestou. “Bol oboznámený o tom, že peniaze nekorešpondujú s platbou za žiadnu službu,” napísal Diario Financiero citujúc čílske právne dokumenty.