Žena potrebovala zarobiť peniaze na splatenie dlhov: Poriadne bizarné, posúďte sami!

Každý raz potreboval rýchlo zarobiť peniaze, no táto žena sa rozhodla na to ísť úplne inak. Influencerka Rikki Sandhu zdieľala anonymný príbeh o predaji svojich chlpov na zadku!

Beauty influencerka sa so svojimi sledovateľmi podelila o spôsob, ako sa rýchlo dostať k peniazom. Má to však jeden háčik, musíte si pri tom oholiť intímne partie.

Rikki Shandu často zdieľa anonymné príbehy. Robí tak, zatiaľ čo si upravuje vlasy alebo robí mejkap. Tento príbeh však jej video o vlasoch urobil omnoho zaujímavejším.

Vo videu, ktoré získalo 487 000 zhliadnutí len za 15 hodín od zverejnenia, sa podelila o to, ako jedna žena zarobila 5 000 libier (582,02 eur). Túto sumu sa jej podarilo zarobiť tým, že si ostrihala a následne predala svoje chlpy. Tie pochádzali z jej zadku!

Rikki vysvetlila, že žena, ktorá tento čin urobila bola zadĺžená kvôli nákladnému štúdiu na univerzite. Údajne dlhovala peniaze mnohým ľuďom. V tom ju napadlo obrátiť sa na Google v nádeji, že nájde najlepší a hlavne najrýchlejší spôsob ako si zarobiť peniaze.

Ako influencerka ďalej spomína, anonymná žena našla naozaj veľa zvláštnych ponúk. Potom si však spomenula, že ľudia zvyknú predávať svoje vlasy cudzincom na internete. Nechcela však pri tom prísť o svoje vlasy tak začala uvažovať. V tom ju napadol najväčší bizar. Rozhodla sa oholiť si zadok, pozbierala chlpy, vložila ich do sklenenej nádoby a dala na predaj.

Ako uvádza za 8 prameňov dostala až 5000 libier (582,02 eur). Influencerka síce nerozprávala o jej vlastnom príbehu, no v popise videa priznala, že za takú sumu peňazí by to možno skúsila. Nie je však jediná.

Pod videom sa strhla búrlivá diskusia a viacerí užívatelia sa zhodli, že by to za tie peniaze vyskúšali. Objavili sa dokonca aj názory, že je to geniálny nápad.