Klaus v živej debate s Mečiarom o zániku federácie: Rozhorčení expremiéri a predčasný útek z diskusie

Takýto koniec nečakali. Moderátori diskusie k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky zostali na záver debaty expremiérov Vladimíra Mečiara (79) a Václava Klausa (81) poriadne zaskočení. Po viac ako hodine sa totiž obaja aktéri rozhodli na ďalšie otázky neodpovedať a odišli zo štúdia.

Diskusia sa odohrala naživo vo štvrtok podvečer v brnianskej vile Tugendhat, kde dvojica pred tridsiatimi rokmi rozhodovala o osude Česko-Slovenska. Moderátori Marta Jančkárová a Miroslav Řádek ku koncu debaty začali klásť aj divácke otázky, čo rozčúlilo najmä Klausa. „Ja som bol pozvaný na hodinovú diskusiu a už je to hodina a štvrť,“ upozornil Klaus, ktorému sa nepáčilo, že tieto otázky vraj nereflektujú, čo už v diskusii zaznelo.

Klausovi sa nepáčilo ani to, že Jančkárová chcela poznať jeho názor na slová Františka Mikloška o tom, že Slovensko a Česko sú po rozdelení zraniteľnejšie. „Nevidím dôvod citovať pána Mikloška. Kde ste ho vzali ako autoritu? Je to strach povedať svoj názor, skrývať sa za nejakú autoritu? To je zbabelý postoj, tak sa diskutovať nedá. Nevieme, čo chcete docieliť pokračovaním tohto rozhovoru,“ skonštatoval Klaus.

Moderátorka sa napriek tomu snažila z oboch hostí dostať aj ďalšie odpovede, no obaja už pôsobili rozladene. „To už ste povedali desaťkrát, že posledná otázka. To sú vopred napísané otázky, ktoré neberú v úvahu, čo sme tu povedali a to je pre nás ponižujúce,“ odpovedal Klaus a opäť naznačoval, že už chce skončiť a odísť.