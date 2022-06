Doteraz opatrná Ankara sa vyjadrila jasne: Vojnu na Ukrajine treba ukončiť

Turecko vo štvrtok vyzvalo na zintenzívnenie úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine. Po skončení summitu NATO v Madride to uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

TASR prevzala správu od agentúry AFP. "Mali by sme zintenzívniť naše diplomatické úsilie o dlhotrvajúce prímerie," povedal Erdogan. Podľa neho pri dosiahnutí "spravodlivého mieru neexistujú porazení". Ankara sa pri riešení tohto konfliktu snaží presadzovať "vyváženú politiku", pretože je od Moskvy energeticky závislá, dodal turecký prezident.

Turecko zdieľa s Ruskom a Ukrajinou námornú hranicu v Čiernom mori a s oboma krajinami udržuje dobré vzťahy. Ankara vyslovila podporu Kyjevu, no zároveň odmieta zaviesť sankcie voči Moskve. Turecko sa v utorok pred oficiálnym začiatkom summitu NATO v Madride po rokovaní s predstaviteľmi Fínska a Švédska rozhodlo, že podporí vstup týchto dvoch severských krajín do Severoatlantickej aliancie.

Ankara upustila od svojich výhrad po podpise desaťbodového memoranda s Helsinkami a Štokholmom o vzájomnej spolupráci proti bezpečnostným hrozbám. Turecký prezident preto vo štvrtok vyzval tieto dve severské krajiny, aby aktívnejšie bojovali proti terorizmu. Dohodu, ktorú v utorok s Tureckom podpísali, musia plne implementovať, dodal.

"Zdôraznili sme, že od našich spojencov očakávame skutočnú solidaritu, a to nielen slovami, ale aj činmi," povedal Erdogan. Prijatie nových členov do Severoatlantickej aliancie musia ratifikovať národné parlamenty všetkých 30 členských štátov NATO.

Turecký prezident upozornil, že implementácia memoranda zo strany Švédska a Fínska rozhodne, či ich žiadosť bude postúpená tureckému parlamentu. "Ak si splnia záväzky, pošleme to do parlamentu. Ak nie, neprichádza to do úvahy," povedal.