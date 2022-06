USA by mali Turecku predať stíhačky F-16, ktoré Ankara chce: Chýba ešte jeden krok

Americký prezident Joe Biden vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty by Turecku mali predať stíhačky typu F-16, o ktoré Ankara žiada. Musí to však schváliť americký Kongres.

TASR informuje na základe správy agentúry AFP. "Mali by sme im predať stíhačky F-16 a tiež ich modernizovať," povedal Biden. Dodal, že tento predaj nie je podmienený tým, že Turecko súhlasilo so vstupom Fínska a Švédska do NATO.

Biden verejne podporil predaj amerických stíhačiek Turecku po tom, ako sa Ankara v utorok rozhodla, že podporí rozšírenie Severoatlantickej aliancie o Fínsko a Švédsko. Turecko je strategicky významným členským štátom NATO. So svojimi európskymi partnermi a USA má však často napäté vzťahy, píše AFP.

Washington v roku 2019 vylúčil Ankaru z projektu výroby stíhačiek F-35 po tom, ako od Moskvy kúpila systém protivzdušnej obrany S-400. Turecko vlani v októbri požiadalo USA o predaj 40 stíhačiek typu F-16 a tiež náhradných dielov na modernizáciu zastaranej flotily rovnakých lietadiel.