Tehotná Američanka na ultrazvuku neverila vlastným očiam: Šanca na niečo také je 1 ku 70 miliónom!

Tak veľmi túžili po dieťatku, že budú mať štyri. Američanka Ashley Ness (35) čaká dvoje identické dvojičky. Šanca na také niečo je jedna ku 70 miliónom!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ashley už má dcéru z predchádzajúceho vzťahu. Rovnako má deti aj jej súčasný partner Val (47). Obaja však chceli aj spoločné dieťatko. Ashley však mala problémy s počatím a musela sa vyrovnať aj s potratom. Preto využili možnosť umelého oplodnenia. Lekári jej implantovali dve oplodnené vajíčka, aby zvýšili šancu, že sa aspoň jedno ujme.

Napokon sa ujali obe - a z každého vznikli jednovaječné dvojčatá.Keď Ashley potvrdili, že je tehotná, a išla na ultrazvuk, nemohla technička uveriť vlastným očiam, keď počítala embryá v jej brušku. Dokonca musela vyjsť von z miestnosti poradiť sa s odborníkom, či je vôbec niečo také možné. Samozrejme, že je, veď Ashley je toho živým dôkazom - len je to extrémne zriedkavé.

Nastávajúca mamička bola z toho spočiatku na odpadnutie, no teraz sa aj s Valom veľmi tešia na to, ako sa ich rodina rozrastie. Dve dievčatká a dvaja chlapci by mali prísť na svet v októbri, no keďže pri štvorčatách môžu nastať komplikácie, lekári plánujú vyvolať pôrod už v auguste.