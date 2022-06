Obnovia Američania právo na potrat? Biden podporí úpravu pravidiel, no potrebuje jednotu: Výzva občanom

Americkí zákonodarcovia by mali uzákoniť právo na potrat anulované Najvyšším súdom USA a v prípade potreby na tento účel vytvoriť výnimku v procedurálnych pravidlách Senátu.

Pri tlačovej konferencii na konci summitu NATO v Madride to vo štvrtok povedal americký prezident Joe Biden. Podľa denníka The New York Times (NYT) tak vystupňoval svoju pozíciu v nadväznosti na verdikt, ktorý posledný týždeň otriasa americkou politikou. Bidenova Demokratická strana by teoreticky mohla bez pomoci republikánov Kongresom pretlačiť návrh, ktorý by federálne právo na potrat obnovil.

Na to by však bola potrebná úplná jednota jej zákonodarcov a okrem toho ešte zmena fungovania senátnych obštrukcií označovaných termínom "filibuster". V ich dôsledku je v 100-člennom Senáte na presadenie väčšiny legislatívnych návrhov potrebných 60 hlasov, čo mnohí demokrati kritizujú, dvaja demokratickí senátori však oslabení obštrukcií dlhodobo odmietajú.

Biden sa k téme znovu vyjadril po tom, čo najvyšší súd eliminoval ústavné právo na potrat zvrátením takmer 50 rokov starého precedenčného verdiktu z kauzy Roeovej vs. Wade. "Mám za to, že musíme kodifikovať Roeovú vs. Wade v zákone," povedal prezident k polemikám ohľadom ochrany práva na potrat prostredníctvom Kongresu. "A ak by tomu stál v ceste filibuster... potom by tomu mala byť poskytnutá výnimka," pokračoval prezident.