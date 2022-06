Veľká radosť obyvateľov Fukušimi: Na toto ľudia čakali nekonečných 11 rokov

Obyvatelia časti japonského mesta Fukušima, v ktorej stojí jadrová elektráreň, sa po 11 rokoch môžu trvalo vrátiť do svojich domovov.

Úroveň radiácie tu klesla na prijateľnú úroveň prvýkrát od marca 2011, keď oblasť a elektráreň zasiahlo zemetrasenie a následná vlna cunami, ktoré zariadenia vážne poškodili. O konci nútenej evakuácie rozhodli miestne úrady, informovala agentúra Kjódó.

Japonsko postupne odvoláva príkazy na evakuáciu v mestských častiach v blízkosti elektrárne, čo umožňuje trvalý návrat miestnych obyvateľov. Prvá bola 12. júna dedina Kacurao a dnes mestská časť Okuma, kde pred nešťastím žilo 11.500 ľudí. Otvoreniu oblasti predchádzala dekontaminácia, v pláne je ďalšia obnova mesta. Stovky kilometrov štvorcových v okolí elektrárne vša kbudú pravdepodobne pre vysokú radiáciu neobývateľné ešte dlhé roky.

Mestský rozhlas dnes ráno oznámil koniec príkazu na evakuáciu, pri oslavách prehovoril starosta Okumy Jun Jošida. Súčasťou akcie pred budovou stanice bola aj prehliadka hasičov a polície, ktorá symbolicky začala opätovné pravidelné hliadky v meste. "Je to významný míľnik v obnove mesta, ale bude to ešte nejaký čas trvať, kým to bude zase živé mesto, aké si pamätáme," povedal starosta.