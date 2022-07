Žena trpí vzácnou poruchou, raz sa zobudila ako 6-ročná: Svojho snúbenca nazvala pedofilom

Žena sa pre amnéziu pravidelne prebúdza v domnienke, že je v inom veku. Zabudne na všetky svoje spomienky a dokonca si myslí, že jej snúbenec je únosca.

Chloe Barnard sa zobúdza vedľa svojho snúbenca a nevie, kým je. Kvôli zriedkavému stavu mozgu sa 29-ročná žena často prebúdza mysliac si, že je dieťa alebo tínedžerka. Po strate spomienok napríklad predpokladá, že jej partner James (39), s ktorým je takmer 10 rokov, ju uniesol.

Ako píše The Sun, pamäť sa jej zvyčajne vráti do 24 hodín, no musia jej pomôcť rodičia. Jamesa medzitým nazýva pedofilom, vyhráža sa mu skrutkovačom a snaží sa presvedčiť cudzincov, aby zavolali políciu.

„Môžem sa vrátiť do akéhokoľvek veku. Vrátila som sa až k šiestim rokom. Bolo to strašné. James sedel na pohovke so psom, o ktorom som netušila, že je môj. Sadla som si na schody a povedala som: 'Kto si ty a kto je ten pes?“ opísala desivý zážitok.

James vedel, čo má robiť a nepodliehal panike. „Povedal mi, aby som si ľahla do postele. Odpovedala som, že si neľahnem vedľa pedofila a že chcem svoju mamu a ocka. Stála som tam s plyšovým medvedíkom,“ vysvetlila.

Snažila sa zavolať na políciu, ale James jej zobral telefón. „Nechcela som, aby sa ma dotkol. Zobrala som skrutkovač a povedala som mu, že ak sa ku mne priblíži, udriem ho,“ spomína Chloe. Partner ju upokojil a povedal, že jej rodičov pozná. Potom im zavolal a oni Chloe všetko vysvetlili. Na druhý deň ráno sa zobudila úplne v poriadku.

Inokedy si zase myslela, že má 16. „Zobudila som sa a spýtala som sa Jamesa, kto je. On vedel, že mám epizódu, tak ma vzal so sebou do práce, aby som nebola doma sama. Spýtala som sa, či moja mama a otec vedia, že som s ním. Požiadala som ho, aby im zavolal,“ opísala. Vtedy jej mama povedala, že sa milujú a že sú zasnúbení. „Chcela som jej veriť, ale neverila som. Bolo to pre mňa naozaj ťažké,“ dodala Chloe.