S holením brady bojovala roky, teraz sa rozhodla zahodiť žiletky: Takto vyzerá dnes

26-ročná Morgan Coleman roky bojovala s rastom brady. Teraz sa však rozhodla zahodiť žiletku a nič neľutuje.

Morgan, ktorá bola od detského veku vystavená krutým posmeškom od spolužiakov, sa konečne cíti slobodne. „Bolo to hrozné. Deti aj mladí dospelí boli veľmi krutí. Veľa rokov som bola tvrdo šikanovaná. Na školské roky nemám veľa pekných spomienok,“ spomínala smutne. Zvyčajne dostávala veľa komentárov o bokombradách. „Bolo to obdobie, keď každý druhý človek, ktorý prešiel okolo mňa, ich komentoval. Povedal mi, aby som si oholila tvár a smial sa zo mňa,“ cituje ju New York Post.

„V tom čase to bolo obzvlášť ťažké, pretože som nevedela, prečo som iná. Každý deň, 365 dní v roku, som používala kombináciu voskovania, vytrhávania, odstraňovania chĺpkov a holenia,“ dodala. V roku 2011, v snahe odstrániť chĺpky nadobro, podstúpila elektrolýzu, ale chĺpky jej rástli ešte rýchlejšie a hustejšie. V januári 2021 jej konečne diagnostikovali hirsutizmus a syndróm polycystických vaječníkov (PCOS).

PCOS je stav, ktorý ovplyvňuje fungovanie vaječníkov. Pacientky majú nepravidelnú menštruáciu, ochlpenie na tvári a často majú problém s otehotnením. „Po diagnostikovaní sa mi uľavilo, konečne som zistila, prečo som trochu iná. No na druhej strane to bolo desivé, keďže mi diagnostikovali nejaký stav,“ opísala. V apríli 2022 počas dovolenky ochorela na koronavírus a tento čas využila na zamyslenie sa nad svojim životným štýlom.