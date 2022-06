Chlapček prežil týždeň v kanáli: Mal obrovské šťastie! Slová polície prehlbujú obavy

Zázrak z kanalizácie!

Iba osemročného Joea z nemeckého mesta Oldenburg sa podarilo po viac ako týždni pátrania nájsť práve na tomto špinavom mieste. Život mu zachránil okoloidúci, ktorý počul jeho nepatrné stonanie.

Mysleli si, že ho už nikdy neuvidia! Rodičia malého Joea okamžite skontaktovali políciu, keď sa chlapec 17. júna vyparil z predzáhradky ich domu. V Oldenburgu sa začala rozsiahla pátracia akcia, ktorej sa zúčastnili stovky miestnych obyvateľov, vyšetrovateľov a psovodov. Pátranie však neprinieslo žiadne výsledky a už sa zdalo, že sa po Joeovi zľahla zem. Obrat nastal po vyše týždni, keď v sobotu ráno prechádzal okolo kanalizačného poklopu náhodný okoloidúci.

Ten začul slabé stony vychádzajúce práve z dažďovej kanalizácie a kontaktoval políciu. „Bolo veľké šťastie, že ho počul. Prechádza tadiaľto veľa áut a je tu vyššia úroveň hluku,“ vyjadril sa pre miestne médiá jeden zo susedov. Následne sa privolaným záchranným zložkám podarilo Joea vytiahnuť von a pre podchladenie ho previezli do nemocnice, no inak neutŕžil žiadne zranenia.

Pre políciu naďalej zostáva veľkou záhadou nielen to, ako v nej prežil, ale ako sa do kanalizácie vzdialenej dvesto metrov od domu vôbec dostal. Zaoberajú sa možnosťou, že sa stratil, no v hre je aj to, že ho do nej niekto úmyselne zatvoril. O tom, čo sa vlastne stalo, sa chcú v priebehu nasledujúcich dní porozprávať s Joeom.